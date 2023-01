Zachorowali będąc nieletnimi. Jedyna w Polsce poradnia onkologiczna dla młodych dorosłych

– W Poradni odbywają się wizyty kontrolne, których celem jest monitorowanie stanu zdrowia, w tym późnych powikłań zastosowanego leczenia onkologicznego oraz profilaktyka nowotworowa. Zajmuje się tym wielodyscyplinarny zespół, w którego skład wchodzą: onkolodzy kliniczni i radioterapeuci, hematolodzy, endokrynolodzy, kardiolodzy, neurolog, ginekolog, laryngolog, okulista, neurologopeda i psycholog – informuje lek. med. Katarzyna Drosik-Rutowicz z I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, członek zespołu Poradni.

– Termin wizyty w Poradni ustala się telefonicznie z koordynatorem, Agnieszką Szczyrbą, pod numerem 784 981 893, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.30. W sytuacji, gdy pacjent jest przekazywany przez ośrodek pediatryczny, konieczne jest ustalenie pierwszej wizyty w poradni co najmniej miesiąc przed ukończeniem przez niego 18. roku życia – z uwagi na konieczność ustalenia dalszego leczenia lub obserwacji, w tym zarezerwowania terminów badań obrazowych. Kontrole w Poradni odbywają się zgodnie z harmonogramem określonym w wytycznych Polskiej Unii Onkologii i Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – do 5 lat od zakończenia leczenia onkologicznego, a następnie raz w roku przez kolejne 5 lat i raz na 2 lata do ukończenia 39. roku życia – wyjaśnia Maja Marklowska-Tomar, rzeczniczka prasowa gliwickiego Instytutu.

Osoby, u których stwierdzono chorobę nowotworową przed uzyskaniem pełnoletności leczeni są w dziecięcych oddziałach onkologicznych i hematologicznych. Nawet wytedy, gdy są 17-latkami. Wraz z uzyskaniem formalnej dorosłości nie mogą być już być tam leczeni. To rodzi problemy. Wielu z nich pozostaje bez opieki, co pogarsza efekty ich dotychczasowego leczenia i medianę przeżycia całkowitego – nie ukrywa dyrektor gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski: – Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach kojarzony był do tej pory wyłącznie z leczeniem dorosłych pacjentów. Nie wszyscy wiedzą, że od wielu lat pomoc znajdują u nas również chore dzieci. Leczymy je w Zakładzie Radioterapii, zapewniamy im również diagnostykę i terapię w Zakładzie Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej. Poradnię Onkologiczną dla Młodych Dorosłych uruchomiliśmy dla pacjentów, którzy po ukończeniu 18 lat nie mogą być już leczeni w ośrodkach pediatrycznych, ale nadal wymagają regularnych kontroli i obserwacji po leczeniu onkologicznym. Zespół naszych specjalistów z różnych dziedzin zapewnia im kompleksową opiekę, nie muszą szukać pomocy na własną rękę…

Szacuje się, że każdego roku w Polsce diagnozę „nowotwór złośliwy” stawia się u ok. 1200 – 1300 dzieci. Ponad 80 proc. ma szansę być wyleczonych. Najczęściej u nieletnich diagnozuje się Do białaczki, guzy mózgu i chłoniaki.