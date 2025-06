Jak wynika z ustaleń śledczych, 18-letni pokrzywdzony odniósł liczne obrażenia. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że ofiara doznała łącznie 11 ciosów w okolice szyi. Śmiertelny okazał się cios, który przeciął tętnicę szyjną, powodując masywny krwotok. - Pokrzywdzonemu zadano 11 ciosów ostrym narzędziem, najprawdopodobniej scyzorykiem. W tym jedna z tych ran kutych była śmiertelna w okolicach szyi. Był bity pięściami po twarzy, kopany, a także potrącony przez samochód - powiedziała "Radiu Eska" Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Ewa Antonowicz.

Podejrzany nie przyznał się do winy

Zatrzymany 17-latek został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień i nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Z uwagi na powagę zarzutu i charakter sprawy prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Czytaj też: Zabójstwo w Lubuskiem. 18-letni Hubert zginął od 11 ran kłutych. Zatrzymano 17-latka

Jak podkreśla prokuratura, 17-latek będzie odpowiadał karnie jak osoba dorosła. Z uwagi na jego wiek, najwyższy wymiar kary w tym przypadku nie obejmuje dożywotniego pozbawienia wolności, jednak grozi mu nawet 25 lat więzienia.

Śledztwo trwa

Śledztwo w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie. Dalsze szczegóły dotyczące postępowania będą udostępniane w miarę jego postępu — poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

"Za chwilę miał rozpocząć dorosłe życie"

18-latek był uczniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Na stronie szkoły pojawiła się informacja o śmierci nastolatka. - W miniony weekend został zamordowany nasz uczeń Hubert, uczeń klasy trzeciej branżowej – prawie absolwent, który za chwilę miał rozpocząć dorosłe życie. Wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom Huberta składają pozostający w smutku i szoku nauczyciele, pracownicy i uczniowie CKZiU - czytamy na stronie szkoły.

Czytaj też: Tragiczny finał poszukiwań 16-letniego Jakuba z Tomaszowa Lubelskiego. Ciało odnaleziono w lesie

Sąd Apelacyjny zaostrzył kary w procesie o zabójstwo sześciomiesięcznego Maksia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy sprawcy zabójstw powinni od razu trafiać za kraty na dożywocie? Tak. Nie. Trudno powiedzieć.