38-latek zaatakował nastolatka nożem. Poszło o 20 złotych! Ruszyła policyjna obława

Sulechów. 38-latek zaatakował nastolatka nożem! Poszło o 20 złotych

Wszystko wydarzyło się w centrum miasta w środę (30 października). – W centrum miasta do 16-letniego mieszkańca gminy Sulechów podszedł nieznany mu mężczyzna, który poprosił o „drobne”. Młody człowiek trzymał w ręku banknot 20-złotowy, ale chciał dać mężczyźnie drobne, które miał przy sobie. Mężczyzna jednak wyrwał nastolatkowi banknot i zaczął uciekać. Pokrzywdzony pobiegł za nim chcąc odebrać skradzione pieniądze, jednak napastnik wyciągnął nóż i zaczął mu grozić zranieniem – opisuje wstrząsające zajście lokalna policja. Chłopak natychmiast zadzwonił na policję.

Za napastnikiem pilnie ruszyli funkcjonariusze. Pokrzywdzony przekazał policjantom rysopis sprawcy, który trafił do wszystkich patroli. Po kilkunastu minutach nożownik był już w rękach policji. Pieniędzy już przy sobie nie miał, bo zdążył wydać je na alkohol.

Zatrzymanym okazał się 38-letni mieszkaniec jednej podsulechowskich wsi. Mężczyzna w przeszłości był już karany za przestępstwa między innymi przeciwko mieniu oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do sądowych zakazów. 38-latek po nocy spędzonej w policyjnym areszcie został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie, gdzie usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Przyznał się do tego czynu i złożył wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Za to przestępstwo grozi mężczyźnie kara pozbawienia wolności do 10 lat.

