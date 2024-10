Wjechał hulajnogą elektryczną prosto w auto! Monitoring pokazał, co stało się na rondzie

Zderzenie hulajnogi elektrycznej z samochodem na rondzie w Zielonej Górze. To wideo powinno być przestrogą

Hulajnogi elektryczne są powszechnie dostępne, a korzystającym z nich osobom niestety nie zawsze wystarcza wyobraźni do tego, by bezpiecznie dojechać do celu. Rozpędzona hulajnoga znienacka wjeżdżająca na pasy to coś, co naprawdę ciężko zauważyć kierowcom. Ale bywa, że to oni uznawani są za sprawców wypadków, których można by uniknąć, gdyby kierujący hulajnogami elektrycznymi jeździli rozważniej. Do groźnego zdarzenia z udziałem hulajnogi i samochodu osobowego doszło 1 października w Zielonej Górze na rondzie im. Jana Pawła II. Wszystko nagrało się dzięki kamerze miejskiego monitoringu. Samochód skręcał w prawo, a hulajnoga przecinała przejście dla pieszych. W pewnym momencie oba pojazdy zderzyły się ze sobą. W ostatnich sekundach krótkiego filmu widzimy próbującego wstać z ziemi chłopaka z hulajnogi, któremu szczęśliwie nie stało się nic bardzo poważnego. Policja z Zielonej Góry przy tej okazji przypomina, jakie obowiązki i prawa ma teraz w Polsce kierujący hulajnogą elektryczną.

Hulajnogi elektryczne, przepisy w Polsce. Jakie obowiązki ma kierujący hulajnogą elektryczną? Poradnik ze strony Policji

"Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany:

korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić; korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h; sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu; zachować bezpieczny odstęp – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO, UWR, kolumna pieszych); w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów kierujący może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad: jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego; zachowanie szczególnej ostrożności; ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu"

