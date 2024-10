Wypadek śmiertelny w Zielonej Górze. Seat potrącił 14-letnią Basię

14-letnia Basia zginęła w strasznym wypadku, do którego doszło 8 października na Osiedlu Pomorskim w Zielonej Górze. Dziewczynka została potrącona przez kobietę kierującą osobowym seatem. Doznała bardzo poważnych obrażeń. W stanie krytycznym trafiła do szpitala. Niestety lekarze przegrali walkę o jej życie. Basia zmarła w szpitalu dwa dni po wypadku. Do potrącenia przez samochód doszło w rejonie przejścia dla pieszych.

Miejsce tragedii wciąż wyróżnia się w krajobrazie Osiedla Pomorskiego. Płoną tam znicze przypominające o tragedii, która się wydarzyła. Tymczasem szczegółowy przebieg dramatu nie jest jeszcze znany. Policja poprosiła o pomoc w ich wyjaśnieniu.

Ważny komunikat policji

Dokładne okoliczności wypadku są wyjaśnianie przez policję. Mundurowi opublikowali ważny komunikat z prośbą do osób, które mogą posiadać materiały dokumentujące przebieg potrącenia 14-latki:

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze poszukuje świadków wypadku drogowego do którego doszło w dniu 8 października około godziny 15.20 na Osiedlu Pomorskim w rejonie budynku 10C, kiedy samochód osobowy marki SEAT koloru czerwonego potrącił osobę pieszą. W szczególności prosimy o kontakt wszystkie osoby, które mają nagrania z kamer samochodowych z tego zdarzenia. Wszystkie osoby, które mają informacje na temat tego zdarzenia prosimy o kontakt osobisty z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 40 lub telefoniczny pod numerami telefonów 47 79 51260, 47 79 52150.

Lustracja na miejscu wypadku

Na Osiedlu Pomorskim mundurowi przeprowadzili lustrację miejsca wypadku. Nie dopatrzono się nieprawidłowości w oznakowaniu. Z relacji policjantów wynika również, że w tamtym miejscu widoczność nie była ograniczona. Bezpieczeństwo ma poprawić stworzenie wyniesionego przejścia dla pieszych, zmuszającego kierowców do zmniejszenia prędkości.

Zastępca Naczelnika podinspektor Katarzyna Świerkowska-Teska i podkomisarz Paweł Krzysztof z Wydziału Ruchu Drogowego wraz z inspektorami z Biura Ruchu Drogowego Departamentu Zarządzania Drogami Urzędu Miasta w Zielonej Górze pojechali na miejsce śmiertelnego potrącenia pieszej do którego doszło 8 października br. na Osiedlu Pomorskim na wysokości budynku 10C. Celem kontroli miejsca wypadku było sprawdzenie czy można wprowadzić takie zmiany w infrastrukturze drogowej, które mogłyby pomóc ograniczyć występowanie tego typu zdarzeń w przyszłości. Sprawdzone zostało przede wszystkim oznakowanie poziome i pionowe drogi oraz widoczność. Kontrolerzy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Oznakowanie przejścia dla pieszych jest prawidłowe, nic nie ogranicza w tym miejscu widoczności. Jednakże policjanci oraz inspektorzy doszli do wspólnego wniosku, że zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu mogłoby sprzyjać zastosowanie rozwiązań technicznych „wymuszających” redukcję prędkości pojazdu. Takim rozwiązaniem jest wyniesione przejście dla pieszych. Wniosek o przebudowanie przejścia dla pieszych i wyniesienie go ponad poziom jezdni został już skierowany do Urzędu Miasta w Zielonej Górze - poinformowała policja.

