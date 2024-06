Śmiertelny wypadek na trasie Cisów-Kożuchów. Jest wyrok

5,5 roku więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i 5 tys. zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - to wyrok dla Piotra B., sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Cisów-Kożuchów. Do tragicznego zdarzenia, w którym zginęli dwaj koledzy mężczyzny: Ireneusz S. i Daniel B., doszło 26 października ub.r. Mężczyzna na łuku drogi stracił panowanie nad swoim volkswagenem i zjechał na lewe pobocze, gdzie pojazd wpadł do przydrożnego rowu, a następnie uderzył w drzewo.

Jak ujawniła policja, kierowca znajdował się ponadto pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Sąd wymierzył mu za to karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, zaś za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym karę 5 lat pozbawienia wolności. Kara łączna została ustalona na 5 lat i 6 więzienia, ale wyrok nie jest prawomocny. Piotr B. nadal przebywa w areszcie.