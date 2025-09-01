Gigantyczny transport fałszywych maskotek Labubu

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z lubuskiej KAS zatrzymali do kontroli dostawczego busa na terenie byłego przejścia granicznego w Świecku. Kierowca samochodu, którym był obywatel Polski, twierdził, że nie wie, jaki towar przewozi.

- Funkcjonariusze SCS skontrolowali pojazd i znaleźli 39 kartonów i 9 worków jutowych, w których były pluszowe zabawki Labubu. Po sprawdzeniu towaru stwierdzili, że część ma podrobione logotypy znanych marek, a część jest legalna. Funkcjonariusze w kartonach znaleźli 9360 sztuk maskotek – informuje Ewa Markowicz, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Zabezpieczone przedmioty są dowodem w sprawie ochrony praw własności intelektualnej. Szacunkowa wartość oryginalnego towaru wynosi prawie 3 mln zł.

Jak rozpoznać podrabiane Labubu?

Podróbki nie spełniają norm jakości i mogą być niebezpieczne dla zdrowia użytkowników. Zabezpieczone Labubu nie spełniały wszystkich funkcji użytkowych, nie miały też wszystkich elementów, które posiadają oryginalne maskotki. Wiele do życzenia pozostawiała również ich jakość.

- Z zabezpieczonych przedmiotów schodzi farba po przetarciu palcem. Ponadto nie spełniają wszystkich funkcji użytkowych oraz nie mają hologramów – dodaje Ewa Markowicz.

Funkcjonariusze powiadomili przedstawicieli firm, którzy są właścicielami chronionych znaków towarowych.

Co grozi za handel podróbkami?

Handel towarami z podrobionymi znakami towarowymi jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Akcja w Świecku to kolejny dowód na to, że popularne maskotki Labubu są podrabiane na masową skalę, a KAS jest zdeterminowana, by chronić prawa własności intelektualnej.

