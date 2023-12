Robert B. i jego rodzina idą do więzienia! To, co zrobili, zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób [ZDJĘCIA]

Brody. Potworny wypadek volkswagena. Cztery osoby ciężko ranne

Volkswagen rozbił się o drzewo, cztery osoby zostały ciężko ranne - to bilans wypadku, do którego doszło w Brodach pod Żarami w czwartek, 21 grudnia, przed godz. 16. Jak wynika ze wstępnych informacji policji, kierująca volkswagenem 24-latka nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze wojewódzkiej nr 289, po czym wpadła w poślizg i uderzyła w drzewo. Zarówno kobieta, jak i jej pasażerowie: 45-latka, 40-latka i 40-letni mężczyzna zostali ciężko ranni i trafili do szpitali w Zielonej Górze i Żarach. Nie wiadomo dokładnie, w jakim są stanie, natomiast żeby się do nich dostać, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by rozciąć karoserię zniszczonego pojazdu. - Wszystkie poszkodowane osoby są mieszkańcami powiatu żarskiego - informuje nadkomisarz Aneta Berestecka, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Żarach. Mundurowi wyjaśniają nadal szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.