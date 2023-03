i Autor: CaiHuuThanh/cc0/Pixabay.com Trwa walka z czasem, by ocalić życie 2-letniej Emilki, córki strażaka z Zielonej Góry, zdj. ilustracyjne

Brakuje jednoznacznej diagnozy

Dwa tygodnie temu tańczyła z rodzicami, teraz walczy o życie. Lekarze nie wiedzą, co dolega małej Emilce

Trwa walka z czasem, by ocalić życie 2-letniej Emilki, córki strażaka z Zielonej Góry. Jak informuje mężczyzna, dziewczynka jeszcze 2 tygodnie temu tańczyła się i bawiła z rodzicami, ale kilka dni temu zaczęła się bardzo źle czuć i trafiła do szpitala. Lekarze nie wiedzą dokładnie, co dolega 2-latce, bo diagnozy są sprzeczne, ale w jej główce coś wykryto.