Zderzenie 3 pojazdów

Fatalny wypadek na DK27! Pięć osób, w tym dwoje dzieci, zabrały karetki. Dramat pod Zieloną Górą

Wypadek na drodze krajowej nr 27 na trasie Zielona Góra-Nowogród Bobrzański. W piątek, 15 listopada, ok. godz. 14 doszło tam do zderzenia trzech pojazdów. Jak wstępnie informuje policja, kierujący oplem najpierw uderzył w ciężarówkę, a następnie w osobową skodę. Pięć osób zostało rannych i trafiło karetkami pogotowia do szpitala.