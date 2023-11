Niesłychany finał pościgu

Jechał audi bez dwóch kół! Szalony rajd zakończył dachowaniem. "Kładź się na ziemię!" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Do szalonego pościgu doszło na ulicach Zielonej Góry, gdzie uciekający przed policją mężczyzna stracił w czasie jazdy dwa koła. Mimo to nie miał zamiaru się zatrzymać i poruszał się na samych felgach. To nie skończyło się dla niego dobrze, bo po kilku kilometrach auto dachowało. Policjanci opublikowali nagranie dokumentujące przebieg interwencji wobec 36-latka.