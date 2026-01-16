Koszmarna pomyłka zakładu pogrzebowego w Zielonej Górze! Potrzebna była pilna ekshumacja

Osoba, która miała zostać pochowana na cmentarzu w Zielonej Górze, spoczęła w grobie, ale w Kożuchowie, już 3 dni wcześniej - wszystko przez pomyłkę zakładu pogrzebowego, który wynajęła rodzina. Z uwagi na ten błąd trzeba było przeprowadzić ekshumację i wydobyć ciało z cmentarza w Kożuchowie, by umożliwić jego ponowny pogrzeb. O sprawie została powiadomiona policja w Zielonej Górze.

Zielona Góra. Ciało pochowane w niewłaściwym grobie. Sprawą zajęła się policja

Zielona Góra. Ciało spoczęło w innym grobie. Pomyłka zakładu pogrzebowego

O "wstrząsającej pomyłce", do której doszło przed pogrzebem w Zielonej Górze, informuje serwis Newslubuski.pl. Wedle jego ustaleń osoba, która miała być tego dnia pochowana, spoczęła na cmentarzu w Kożuchowie, i to 3 dni wcześniej. Stało się tak wskutek pomyłki zakładu pogrzebowego, która została już naprawiona - ciało ekshumowano.

Sprawa została zgłoszona na policję, ale mundurowi ocenili, że nie doszło do przestępstwa znieważenia zwłok, uznając całą sytuację za wyjątkowo nieszczęśliwe zdarzenie, do którego doprowadzono nieumyślnie. 

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami portalu jeden z zakładów pogrzebowych w Zielonej Górze źle oznakował ciała, doprowadzając do ich zamiany, a następnie pochowania jednej ze zmarłych osób na niewłaściwym cmentarzu.

