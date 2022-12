Urszula straciła rękę i walczy o życie. Do szpitala trafiły jej dzieci i ich babcia. Koszmar po eksplozji tajemniczej paczki pod Żaganiem [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w sobotę, 17 grudnia. Funkcjonariusze SOK w Zbąszyniu otrzymali informację, że na trasie kolejowej między Dąbrówką Zbąską i Szczańcem, na torach znajduje się samochód osobowy, który tarasuje przejazd pociągu towarowego relacji z Wrześni do niemieckiego Oderbruecke. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol z posterunku SOK w Zbąszynku. Powiadomiono również policjantów ze Świebodzina.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze SOK i policjanci zastali samochód osobowy stojący na torowisku. Osoba kierująca suzuki prawdopodobnie zjechała z płyt przejazdowych na torowisko i w efekcie utknęła na torach.

Podczas podjętych czynności okazało się, że 50-letnia kierująca znajduje się pod wyraźnym wpływem alkoholu i na dodatek podróżuje ze swoim 6-letnim synem. Badanie alkomatem wykazało 2,54 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie 50-latki stanowiło poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno jej, jak i jej dziecka, a także mogło doprowadzić do zderzenia z pociągiem, co mogłoby mieć katastrofalne skutki. Kobieta została przekazana do dyspozycji policjantów. Czekają ją poważne konsekwencje.

Samochód usunięto z torowiska i przewieziono na policyjny parking. Zdarzenie spowodowało przerwę w ruchu pociągów na ponad 5 godzin. Na szczęście nie doszło do tragedii.

