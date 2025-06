Nie ustąpił pierwszeństwa na przejściu. Będzie musiał wyjechać z Polski

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w środę, 18 czerwca, na ulicy Metalowców w Krośnie Odrzańskim (woj. lubuskie). Kierujący fiatem zignorował pieszego znajdującego się na przejściu. To wykroczenie nie umknęło uwadze krośnieńskim policjantom, którzy natychmiast ruszyli za kierowcą i zatrzymali go do kontroli drogowej.

Za kierownicą siedział 25-letni obywatel Turcji, który tłumaczył swoje zachowanie brakiem widoczności pieszego na pasach. Policjanci nie dali wiary tym tłumaczeniom i ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 1500 złotych oraz 15 punktami karnymi.

To jednak nie był koniec problemów 25-latka.

- W trakcie kontroli okazało się, że 25-latek nie posiada żadnych dokumentów uprawniających go do wjazdu i pobytu na terenie Polski - informuje kom. Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. - Został on zatrzymany, a następnie przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Choć w tym konkretnym przypadku nie doszło do potrącenia, sytuacja ta jest przypomnieniem o konieczności zachowania szczególnej ostrożności przez kierowców w rejonie przejść dla pieszych i respektowania pierwszeństwa.

- Pamiętaj, że pieszy w zderzeniu z pojazdem zawsze jest na straconej pozycji. Nawet niewielka prędkość samochodu może stanowić zagrożenie dla jego życia lub zdrowia - przypomina kom. Justyna Kulka.

