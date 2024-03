Nie żyje 7-miesięczne dziecko! Na ciele znaleziono siniaki?! Policja zatrzymała ojca

Lekarze odmówili pomocy 5-letniemu chłopcu. Wysłali go 150 kilometrów dalej

Co za ciamajdy! Chcieli ukraść samochód. Odpalając silnik na kabelki… zatrzasnęli drzwi!

Lubuskie. Tragiczna śmierć dziecka w Świebodzinie. Policja zatrzymała ojca

Do śmierci 7-miesięcznego dziecka doszło z samego rana w czwartek 7 marca w Świebodzinie (woj. lubuskie). Jak ustaliliśmy, pomoc do dziecka została wezwana na numer alarmowy 112. Na miejsce pojechały służby ratunkowe. Niestety, mamy do czynienia z tragedią.

– Doszło do śmierci siedmiomiesięcznego dziecka – potwierdził asp. Marcin Ruciński, rzecznik policji w Świebodzinie.

Bestia chce zabijać psy na osiedlu w Zielonej Gorze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora – mówi prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Nieoficjalnie, na ciele dziecka były widoczne obrażenia. Możliwe, że maluch został zamordowany. Na twarzy dziecka było widoczne zasinienie.

– Ciało dziecka zostało zabezpieczone do sekcji – mówi prokurator Antonowicz. Sekcja odbędzie się w piątek, 8 marca. Do tego czasu prokuratura nie udziela żadnych szczegółowych informacji na temat tragicznego zdarzenia.

Policja ze Świebodzina zatrzymała ojca nieżyjącego dziecka. Nocą był w domu sam z dziećmi. Miał z nimi spać w jednym łóżku. Matka dzieci została zatrzymana przez policję w środę, 6 marca, za kradzież.