i Autor: sutipok / CC0 / pixabay.com, gk Niemowlę z urazem głowy w szpitalu. Ojciec dziecka miał już konflikt z prawem

Koszmar!

Niemowlę z urazem głowy w szpitalu. Ojciec dziecka miał już konflikt z prawem

SES | PAP 10:37 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Sprawa trzymiesięcznego niemowlęcia, które trafiło do zielonogórskiego szpitala, wstrząsnęła całą Polską. Dziecko miało poważne urazy mózgu. Opinia biegłego wskazuje na zespół dziecka potrząsanego. Jego rodzice to lekarz i adwokatka. Oboje nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe i trafili pod dozór policji. Ojciec dziecka miał już wcześniej konflikt z prawem. Lekarz był dwa razy karany.