Nocny pożar w żagańskim szpitalu! Ewakuacja pacjentów

Do pożaru doszło w nocy z soboty na niedzielę (16/17 września 2023). Pożar wybuchł na drugim piętrze budynku szpitala przy ul. Żelaznej w Żaganiu. Ewakuowano ponad 50 osób. Pacjenci zostali rozwiezieni karetkami do innych szpitali.

- Na drugim piętrze szpitala wybuchł pożar, objęte nim były dwie sale. Ewakuowano 40 pacjentów i 14 osób z personelu. Pacjenci na czas gaszenia ognia zostali przewiezieni do okolicznych szpitali, ale z tego, co wiem, wrócili już do szpitala w Żaganiu - przekazał spirant Bartosz Kulej z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu w rozmowie z TVN24.

Akcja ratunkowa zakończyła po godz. 5.00 rano. Przyczyny powstania pożaru są badane przez służby.

