Ogień na poddaszu szpitala we Wschowie. Służby ewakuowały kilkadziesiąt osób

Jacek Chlewicki
PAP
2026-04-20 17:06

Trwa dogaszanie ognia, który pojawił się na poddaszu kompleksu szpitalnego we Wschowie. Z niebezpiecznej strefy błyskawicznie przeniesiono 35 pacjentów. Jak przekazał mł. bryg. Arkadiusz Kaniak z lubuskiej Państwowej Straży Pożarnej, nikt nie odniósł poważnych obrażeń, choć dwoje pracowników medycznych doznało lekkiego zatrucia dymem.

Pożar w szpitalu we Wschowie. Na miejscu pracują służby [ZDJĘCIA]

Autor: Fb Policja Wschowa/Lubuska Policja/ Archiwum prywatne

Pożar w szpitalu we Wschowie. W akcji kilkanaście wozów strażackich

Zgłoszenie o zagrożeniu w lecznicy przy ulicy Księdza Andrzeja Kostki we Wschowie wpłynęło do służb w poniedziałek, 20 kwietnia, dokładnie o godzinie 13.39. Płomienie objęły puste, nieużytkowane poddasze zabytkowego gmachu z dziewiętnastego wieku. Do walki z żywiołem skierowano łącznie 18 zastępów strażackich.

Czytaj też: Potężny wybuch w Maniowach. Budynek sportowy legł w gruzach. Strażacy przeszukują gruzowisko

„35 osób znajdujących się poniżej poddasza zostało ewakuowanych na inne oddziały. Ogień jest pod kontrolą i nie rozprzestrzenia się na dalsze części budynku. Pożar jest dogaszany. Nikt w nim poważnie nie ucierpiał” – powiedział rzecznik.

Przedstawiciel straży pożarnej zaznaczył jednoznacznie, że sytuacja nie wymagała wyprowadzania chorych całkowicie poza mury obiektu. Na tym etapie nie wiadomo jeszcze, co bezpośrednio doprowadziło do pojawienia się ognia. Gdy tylko ratownicy ostatecznie zakończą akcję gaśniczą, do pracy przystąpią śledczy. Analizą śladów i wyjaśnianiem dokładnych przyczyn pożaru zajmą się funkcjonariusze policji współpracujący z biegłym z zakresu pożarnictwa.

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru
