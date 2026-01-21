Paraliż na kolei. Pociągi na trasie do Berlina utknęły na kilka godzin

Poważna awaria sieci trakcyjnej na stacji w Zbąszynku (woj. lubuskie) na kilka godzin sparaliżowała ruch pociągów na ważnej trasie kolejowej łączącej Poznań z Berlinem. Pasażerowie musieli liczyć się z gigantycznymi opóźnieniami sięgającymi nawet 6 godzin, a część połączeń została odwołana. PKP Intercity wprowadziło zastępczą komunikację autobusową i skierowało część pociągów trasami okrężnymi.

Awaria na stacji w Zbąszynku. Zerwana sieć trakcyjna

Do poważnej awarii sieci trakcyjnej doszło we wtorek, 20 stycznia na stacji w Zbąszynku, w powiecie świebodzińskim. Jak poinformował Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK, do zdarzenia doszło około godziny 15:20.

- Powołaliśmy specjalny sztab kryzysowy. We współpracy z przewoźnikami staramy się zminimalizować negatywne skutki awarii. Część pociągów dalekobieżnych będzie kierowana trasami okrężnymi, a za regionalne wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Polecamy obserwować sytuację poprzez portal pasażera – tłumaczył we wtorek po południu przedstawiciel PKP PLK.

Awaria w Zbąszynku wstrzymała ruch pociągów na trasie Poznań-Berlin. Jakie są przyczyny utrudnień?

Jak przekazał Radosław Śledziński w rozmowie z TVN24, wykluczono sabotaż. Przyczyną awarii był uszkodzony pantograf pociągu, który zerwał sieć trakcyjną.

- Pociąg, który przejeżdżał tą trasą, zerwał sieć. To się zdarza – wyjaśnił.

Gigantyczne opóźnienia i odwołane połączenia

Skutki awarii okazały się bardzo poważne. Pociągi jadące na trasie Berlin-Poznań notują gigantyczne opóźnienia sięgające nawet 6 godzin. Część połączeń została odwołana. Odwołano m.in. pociągi: EIC nr 46 relacji Warszawa Wschodnia - Berlin Hbf na odcinku Nowy Tomyśl - Szczaniec, EIC nr 49 relacji Berlin Hbf - Warszawa Wschodnia na odcinku Szczaniec - Nowy Tomyśl, IC nr 7703/2 relacji Poznań Główny - Zielona Góra Główna na odcinku Nowy Tomyśl - Zielona Góra Główna oraz IC nr 7513/2 relacji Zielona Góra Główna - Gdynia Główna na odcinku Zielona Góra Główna - Nowy Tomyśl.

Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Część pociągów PKP Intercity skierowano trasami okrężnymi.

Pociąg-widmo pod Kołbaskowem
