Paraliż na torach w Lubuskiem. Pociągi stanęły, ruszyły autobusy zastępcze

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-09-18 20:04

Na jednej z kluczowych tras kolejowych w woj. lubuskim doszło w piątek do poważnych utrudnień. Między Toporowem a Świebodzinem wstrzymano ruch pociągów po awarii sieci trakcyjnej i pantografu w składzie relacji Warszawa Wschodnia–Frankfurt. Służby pracują na miejscu, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i zmianami w podróży.

Nowoczesny pociąg pasażerski jadący po torach. O awarii i utrudnieniach w województwie lubuskim przeczytasz na SE.
Autor: Tomasz Warszewski/ Shutterstock

Awaria na trasie sparaliżowała ruch pociągów

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że na linii kolejowej nr 3 doszło do poważnego uszkodzenia infrastruktury. Awaria sieci trakcyjnej oraz pantografu w pociągu jadącym do Frankfurtu zmusiła kolejarzy do całkowitego wstrzymania ruchu na odcinku Toporów–Świebodzin.

Na miejscu pracują służby techniczne PKP PLK oraz przewoźnika. Ich zadaniem jest jak najszybsze usunięcie usterki i przywrócenie przejazdu pociągów, jednak na razie nie wiadomo, ile potrwa naprawa.

Chaos komunikacyjny i autobusy zamiast pociągów

Zarządca infrastruktury przekazał, że za pociągi dalekobieżne i regionalne wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Oznacza to przesiadki, wydłużony czas podróży i możliwe opóźnienia. Sytuacja dotyczy zarówno pasażerów jadących w kierunku Frankfurtu, jak i tych podróżujących lokalnie po woj. lubuskim.

PKP PLK apeluje o śledzenie komunikatów i przygotowanie się na zmiany w rozkładach.

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Szczegóły dotyczące zmian w rozkładach jazdy są dostępne w Portalu Pasażera. To tam przewoźnicy publikują bieżące komunikaty o opóźnieniach, zastępczych autobusach i możliwych modyfikacjach tras.

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