Paraliż na torach w Lubuskiem. Pociągi stanęły, ruszyły autobusy zastępcze

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Awaria na trasie sparaliżowała ruch pociągów
PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że na linii kolejowej nr 3 doszło do poważnego uszkodzenia infrastruktury. Awaria sieci trakcyjnej oraz pantografu w pociągu jadącym do Frankfurtu zmusiła kolejarzy do całkowitego wstrzymania ruchu na odcinku Toporów–Świebodzin.
Na miejscu pracują służby techniczne PKP PLK oraz przewoźnika. Ich zadaniem jest jak najszybsze usunięcie usterki i przywrócenie przejazdu pociągów, jednak na razie nie wiadomo, ile potrwa naprawa.
Chaos komunikacyjny i autobusy zamiast pociągów
Zarządca infrastruktury przekazał, że za pociągi dalekobieżne i regionalne wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Oznacza to przesiadki, wydłużony czas podróży i możliwe opóźnienia. Sytuacja dotyczy zarówno pasażerów jadących w kierunku Frankfurtu, jak i tych podróżujących lokalnie po woj. lubuskim.
PKP PLK apeluje o śledzenie komunikatów i przygotowanie się na zmiany w rozkładach.
Gdzie sprawdzać aktualne informacje o kursowaniu pociągów?
Szczegóły dotyczące zmian w rozkładach jazdy są dostępne w Portalu Pasażera. To tam przewoźnicy publikują bieżące komunikaty o opóźnieniach, zastępczych autobusach i możliwych modyfikacjach tras.