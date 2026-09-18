Paraliż na torach w Lubuskiem. Pociągi stanęły, ruszyły autobusy zastępcze

Awaria na trasie sparaliżowała ruch pociągów

PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że na linii kolejowej nr 3 doszło do poważnego uszkodzenia infrastruktury. Awaria sieci trakcyjnej oraz pantografu w pociągu jadącym do Frankfurtu zmusiła kolejarzy do całkowitego wstrzymania ruchu na odcinku Toporów–Świebodzin.

Na miejscu pracują służby techniczne PKP PLK oraz przewoźnika. Ich zadaniem jest jak najszybsze usunięcie usterki i przywrócenie przejazdu pociągów, jednak na razie nie wiadomo, ile potrwa naprawa.

Chaos komunikacyjny i autobusy zamiast pociągów

Zarządca infrastruktury przekazał, że za pociągi dalekobieżne i regionalne wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Oznacza to przesiadki, wydłużony czas podróży i możliwe opóźnienia. Sytuacja dotyczy zarówno pasażerów jadących w kierunku Frankfurtu, jak i tych podróżujących lokalnie po woj. lubuskim.

PKP PLK apeluje o śledzenie komunikatów i przygotowanie się na zmiany w rozkładach.

Gdzie sprawdzać aktualne informacje o kursowaniu pociągów?

Szczegóły dotyczące zmian w rozkładach jazdy są dostępne w Portalu Pasażera. To tam przewoźnicy publikują bieżące komunikaty o opóźnieniach, zastępczych autobusach i możliwych modyfikacjach tras.

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