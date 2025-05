Policja rozbiła szajkę złodziei! Wśród łupów zabytkowe BMW

Ukradli zabytkowe BMW i nie tylko

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w Sulechowie prowadzili intensywne działania operacyjne, które doprowadziły do ustalenia miejsca ukrycia skradzionego ciągnika rolniczego wraz z łuparką do drewna oraz osób odpowiedzialnych za kradzież. Pojazd zniknął w kwietniu z posesji w gminie Trzebiechów. Okazało się, że ci sami mężczyźni są odpowiedzialni za kradzieże z włamaniem do pojazdów, skąd ukradli akumulatory, skrzynki narzędziowe i paliwo (co najmniej 300 litrów).

Kryminalni dotarli do województwa wielkopolskiego, gdzie odnaleźli poszukiwany ciągnik. Podczas przeszukania policjanci odnaleźli i zabezpieczyli również mikrosamochód BMW Isetta (produkowany w latach 1955-1962), wraz z przyczepą samochodową, który skradziono w kwietniu w Niemczech. Na posesji znaleziono również motocykl KTM, który także utracono w Niemczech. Mundurowi ujawnili i zabezpieczyli środki odurzające w postaci metamfetaminy, marihuany i haszyszu.

Zarzuty za kradzieże i posiadanie narkotyków

Wszyscy czterej podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży, a dwóch dodatkowo zarzuty posiadania środków odurzających i kradzieży z włamaniem. Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzież z włamaniem - od roku do 10 lat.

- Wszystkim czterem podejrzanym przedstawiono zarzuty kradzieży, a dwóch usłyszało dodatkowo zarzuty posiadania środków odurzających i kradzieży z włamaniem. Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za kradzież z włamaniem - od roku do 10 lat – informuje mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie