Pożar chemikaliów w Przylepie. Strażacy zakończyli działania gaśnicze

Pożar w Przylepie. Koniec gaszenia. Nocny dozór strażaków

- Możemy już oficjalnie poinformować, że o godz. 20:22 zakończyły się działania gaśnicze w Przylepie, gdzie paliła się hala, w której składowane były substancje chemiczne - poinformował PAP st. kpt. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskiej PSP. Kaniak dodał, że na miejscu przez całą noc pozostanie ok. 18 strażaków.

- Standardowo, jak zawsze przy tego typu działaniach zostawiamy - w tym przypadku trzy - zastępy straży pożarnej, czyli ok. 18 strażaków - na dozór nocny, w razie gdyby coś jeszcze się działo. Strażacy będą na miejscu całą noc - powiedział rzecznik lubuskich strażaków i dodał, że w gaszeniu pożaru brało udział ok. 200 strażaków. - W czasie szczytu było to blisko 80 zastępów - przypomniał Kaniak. Natomiast średnio w gaszeniu pożaru uczestniczyło ok. 60 zastępów z uwagi na potrzebę działań rotacyjnych.

Będzie zwołany zespół zarządzania kryzysowego. Podsumowanie działań w Przylepie

Według informacji PAP w poniedziałek (24 lipca) wojewoda lubuski Władysław Dajczak najprawdopodobniej zwoła zespół zarządzania kryzysowego, na którym zostaną podsumowane działania w Przylepie.

Przypomnijmy, że strażacy od soboty walczyli z pożarem hali w Przylepie, w której składowane były niebezpieczne substancje. W niedzielę po posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewoda lubuski przekazał, że pożar hali jest opanowany, a wskaźniki pokazują, że zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone.

Zezwolenie na płonące od soboty składowisko odpadów w Przylepie wydał w 2012 r. starosta zielonogórski Ireneusz Plechan. Dziennikarze PAP dotarli do tego dokumentu. Od tego czasu w Przylepie pod Zieloną Górą funkcjonowała hala pełna niebezpiecznych odpadów.

Zgodnie z polskimi przepisami pozwolenia na gromadzenie i utylizowanie niebezpiecznych substancji wydają starostowie. W 2012 r. Przylep był na terenie powiatu zielonogórskiego. W związku z tym, pozwolenie firmie Awinion wydał ówczesny starosta zielonogórski Ireneusz Plechan (PO). Zezwolił na zwożenie odpadów do hali po dawnych zakładach mięsnych.

- Na postawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach starosta zielonogórski 4 grudnia 2012 r. wydał firmie Awinion zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów na działce nr 765/23 obręb Przylep - czytamy w dokumencie z 4 grudnia 2012 r.

