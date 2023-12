Surowy wyrok?

Robert B. i jego rodzina idą do więzienia! To, co zrobili, zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób [ZDJĘCIA]

Na 5 lat więzienia został skazany Robert B. ze spółki Awinion, która magazynowała w hali w Przylepie w Zielonej Górze toksyczne odpady. Wyroki bezwzględnego pozbawienia wolności usłyszeli też inni członkowie jego rodziny: Przemysław B. i Katarzyna B. Ich proces rozpoczął się jeszcze przed wybuchem pożaru z lipca br., z którym walczyło kilkuset strażaków.