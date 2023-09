i Autor: gov.pl; pixabay.com

Wybory 2023

Robert Dowhan już nie będzie senatorem. Znalazł się na liście do Sejmu. Czy jego zarobki się zmienią?

Przygotowania do kampanii wyborczej na Wybory 2023 idą pełną parą. 6 września 2023 r. poznaliśmy już wszystkie listy kandydatów do Sejmu i Senatu. Sporym zaskoczeniem okazała się kandydatura byłego senatora Platformy Obywatelskiej. Robert Dowhan znalazł się na liście KO do Sejmu. Ile będzie zarabiać? Kwota robi wrażenie!