ALARM!

Woda wdziera się do kolejnego dużego miasta. Stan alarmowy przekroczony o 344 cm! Natychmiastowa ewakuacja

Wielka woda wdarła się do kolejnego dużego miasta. Chodzi o Żagań. Poziom wody w rzece Bóbr wynosi aż 744cm, stan alarmowy został przekroczony o 344cm. Zarządzono natychmiastową ewakuację mieszkańców. Policjanci zamknęli most w Żaganiu i wyszła z ważnym apelem do kierowców.