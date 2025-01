Podczas obławy zginął niemiecki policjant

Do zdarzenia doszło we wtorek, 7 stycznia, w miejscowości Lauchhammer w Brandenburgii. Jak informuje dziennik "Bild", podczas policyjnej operacji wymierzonej w grupę złodziei samochodów, niemiecka policja prowadziła pościg za skradzionym chryslerem i eskortującą go skodą, jadącymi w stronę granicy z Polską.

W pewnym momencie doszło do potrącenia policjanta, który - jak donosi "Berliner Zeitung" - chwilę wcześniej wysiadł z radiowozu, by użyć kolczatki służącej do zatrzymania ściganych pojazdów. 32-letni funkcjonariusz z Drezna niestety nie przeżył.

"Pomimo natychmiastowej pomocy lekarskiej i wezwania helikoptera ratunkowego zmarł na miejscu wypadku"

- informuje niemiecka policja.

Zatrzymano czterech Polaków

W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn. Wszyscy to Polacy w wieku od 26 do 37 lat. Jeden kierował skradzionym chryslerem, a pozostali znajdowali się w eskortującej go skodzie. Wszyscy są znani policji w związku z innymi przestępstwami przeciwko mieniu.

37-letni Polak, który śmiertelnie potrącił policjanta trafił do aresztu. Prokuratura w Cottbus w Brandenburgii przedstawiła mu zarzut zabójstwa.

Postępowanie w sprawie trzech pozostałych podejrzanych Polaków zatrzymanych podczas obławy prowadzi prokuratura w Hildesheim w Dolnej Saksonii, która wystąpiła o nakaz ich aresztowania.

Prokuratura ustala również czy pozostali mężczyźni mogli mieć związek ze śmiercią policjanta, np. namawiając kierowcę do wciśnięcia pedału gazu.

Tragicznie zmarły 32-letni Maximilian S. pozostawił pogrążone w żałobie partnerkę i córkę. Był nie tylko policjantem. W wolnym czasie był aktywny jako strażak w Kesselsdorf. Z powodu śmierci funkcjonariusza ogłoszono żałobę na terenie Brandenburgii. Flagi na budynkach policji zostały opuszczone do połowy.

Polizist in #Lauchhammer totgefahren: Haftbefehl gegen 37-jährigen Mann. Bei der Kontrolle von mutmaßlichen Autodieben in Brandenburg wird ein Polizist von einem Verdächtigen angefahren und so getötet. Der Fahrer sitzt in U-Haft. https://t.co/HJFXg4Ouy5— Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) January 8, 2025

🕯️ Wir sind erschüttert. Einer unserer Kollegen ist am Dienstagmittag im Dienst ums Leben gekommen.Er war am Dienstagvormittag bei Einsatzmaßnahmen in Brandenburg tätig, als er in Lauchhammer von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde. Trotz sofort eingeleiteter… pic.twitter.com/2NdW5Ryk3X— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) January 7, 2025

