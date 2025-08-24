Tragiczny wypadek na autostradzie A2. Ciężarówka stanęła w płomieniach

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-08-24 7:46

Na autostradzie A2, w pobliżu miejscowości Tarnawa Rzepińska (woj. lubuskie), doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Kierowca ciężarówki, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, uderzył w biletomat przy bramkach. Pojazd stanął w płomieniach. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Ciężarówka wbiła się w biletomat i stanęła w ogniu!

Do zdarzenia doszło w sobotę, 23 sierpnia, około godziny 22:55. Jak informuje serwis Remiza.pl, ciężarówka, która przewoziła sadzonki tulipanów, z niewiadomych przyczyn staranowała automat biletowy przy bramkach na autostradzie A2. Następnie pojazd przewrócił się na bok i stanął w ogniu.

„Pojazd całkowicie spłonął, a kierowca prowadzący pojazd zginął. Nikt z obsługi autostrady nie ucierpiał w zdarzeniu”

– informuje straż pożarna.

Dramat na A2. Nie żyje kierowca ciężarówki

Na miejscu zdarzenia pracowały liczne zastępy straży pożarnej oraz policja. Służby zabezpieczyły teren i prowadziły działania gaśnicze. Przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku są obecnie ustalane przez policję pod nadzorem prokuratury.

Autostrada A2 w miejscu wypadku była zablokowana przez kilka godzin. Utrudnienia w ruchu trwały do godzin porannych. Kierowcy musieli liczyć się z objazdami.

POŻAR
STRAŻ POŻARNA
AUTOSTRADA A2
CIĘŻARÓWKA
WYPADEK