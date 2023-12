Uciekał przed policją skradzionym busem, wylądował na boku. Za kierownicą 15-latek!

15-latek uciekał przed policją kradzionym busem

Sytuacja miała miejsce w czwartek, 7 grudnia. Uwagę policjantów patrolując drogę na odcinku Żytowań – Gubin, zwróciła prędkość i sposób jazdy busa marki Volkswagen Crafter. Mundurowi postanowili skontrolować kierowcę. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, dając kierującemu znak do zatrzymania się. Ten widząc to, miał zupełnie inny plan – przyspieszył i zaczął uciekać, zmuszając innych kierujących do zjeżdżania z jezdni. - Stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego wjechał pod zakaz na ulicę Rycerską, gdzie kontynuował ucieczkę po jezdni i chodniku. Nadto nie zważając na ustawioną przez patrol dzielnicowych blokadę, uderzył z impetem w oznakowany radiowóz, a następnie odjechał ulicą Kunickiego w kierunku skrzyżowania z ulicą Wyspiańskiego. W trakcie ucieczki uniemożliwiał będącym cały czas za nim policjantom prewencji wyprzedzenie go, spychał ich z drogi i uderzał w bok radiowozu. Kolejna próba staranowania radiowozu, skutkowała utratą kontroli nad pojazdem, w wyniku czego zjechał na pobocze, gdzie po najechaniu na konar auto koziołkowało i zatrzymało się na boku - przekazała komisarz Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali pojazd i pobiegli do samochodu. Po wybiciu szyby czołowej wyciągnęli kierującego z samochodu, którym okazał się... 15-letni mieszkaniec gminy Gubin! Na szczęście nastolatkowi poza zadrapaniem naskórka na czole nic poważnego się nie stało.

- W toku czynności ustalono, że Volkswagen Crafter był wyposażony w tablice nieprzypisane do zatrzymanego samochodu i został skradziony tego samego dnia z terenu Niemiec, którego szacunkowa wartość wynosi 65 tysięcy złotych - poinformowała komisarz Justyna Kulka.

Nastolatek odpowie za swoje zachowanie

Na miejsce zdarzenia wezwana została załoga pogotowia ratunkowego, która w asyście policjanta oraz matki chłopaka zabrała go na dalsze badania do szpitala, gdzie pozostał na obserwację. Jeszcze tego samego dnia 15-latek został przesłuchany.

- Odpowie on za kradzież z włamaniem pojazdu Volkswagen Crafter, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, czynną napaść na funkcjonariuszy Policji, używanie jako autentycznych podrobionych tablic rejestracyjnych oraz szereg wykroczeń drogowych, takich jak kierowanie pojazdem bez uprawnień, niedostosowanie się do znaku drogowego „zakaz wjazdu”, jazdę po chodniku i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla innych kierujących i pieszych – przekazała komisarz Justyna Kulka. - Dalsze decyzje w sprawie 15-latka podejmie Sąd Rodzinny i Nieletnich w Krośnie Odrzańskim - dodała policjantka.

