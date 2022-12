Horror w Lubuskiem

W ciele 31-latki wiele metalowych odłamków. Urszulę czeka bardzo ważny zabieg

Lekarze robią wszystko, by 31-latka i jej dwoje dzieci, którzy zostali poszkodowani w wybuchu paczki w Siecieborzycach, jak najszybciej wrócili do pełni zdrowia. Eksplozja nieznanej przesyłki, którą kobieta otworzyła w domu, doprowadziła do ciężkich obrażeń u całej trójki. W najgorszym stanie jest 31-latka. Wybuch paczki zniszczył również sam budynek.