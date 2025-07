Lubuskie. Pięć osób utonęło w czasie weekendu. Wśród ofiar 11-letnia dziewczynka

Policja w Słubicach wyjaśnia okoliczności śmierci 11-letniej dziewczynki w Rzepinie nad jeziorem Długie. W sobotę, 5 lipca, przebywała ona nad akwenem w towarzystwie osoby dorosłej, ale na ten moment nie wiadomo, jak to się stało, że zniknęła pod wodą. 11-latkę wyłowili na brzeg strażacy i przystąpili do reanimacji, ale po ok. 60-minutowych działaniach lekarz stwierdził zgon.

- Prowadzimy w tej sprawie postępowanie wyjaśniające - przekazała "Super Expressowi" Komenda Powiatowa Policji w Słubicach.

Dziewczynka to jedna z aż 5 ofiar utonięć, do których doszło w województwie lubuskim tylko w czasie jednego weekendu, 5-6 lipca. W związku z tak dużą liczbą tragicznych zdarzeń Policja Lubuska zaapelowała do osób wypoczywających nad wodą, by zwracać uwagę na następujące rzeczy:

do kąpieli wybierać tylko miejsca strzeżone;

będąc na kąpielisku, słuchać poleceń wydawanych przez ratownika;

zadbać o bezpieczeństwo dzieci i nie pozostawiać ich bez opieki;

nie wchodzić do wody zaraz po opalaniu się - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności. Schłodzić stopniowo swój organizm, nie zapominając o okolicach serca, karku oraz twarzy;

nie próbować przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;

nie skakać do wody w miejscach nieznanych, niesprawdzonych - takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem kręgosłupa a nawet śmiercią;

podczas wodnych zabaw nie spychać z pomostu, z materaca;

przy użytkowaniu sprzętu wodnego (kajak, rower wodny, skuter) koniecznie zaopatrzyć się w kapok;

nigdy nie wchodzić do wody bezpośrednio po jedzeniu, ani też z pustym żołądkiem;

nigdy nie łączyć wypoczynku nad wodą z alkoholem;

zwrócić uwagę na osoby znajdujące się w pobliżu. Może okazać się, że ktoś będzie potrzebował pomocy.

Aby nie dochodziło do groźnych zdarzeń, niezbędna jest rozwaga osób przebywających nad wodą, ale także profesjonalna i skuteczna praca służb odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa nad akwenami. Na to gotowi są policyjni wodniacy, którzy podczas specjalistycznych szkoleń wielokrotnie ćwiczyli scenariusze rożnych sytuacji, gdzie zagrożone było ludzkie życie. W takich chwilach mundurowi muszą wykazać się profesjonalizmem i zadbać nie tylko o życie osoby tonącej, ale także o własne, dodają mundurowi.