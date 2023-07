Chciała być jak koleżanki, ale nie miała pieniędzy. Pokazy "na kamerce" doprowadziły do dramatu

Niepełnosprawny mężczyzna, poruszający się wózkiem inwalidzkim, został potrącony na przejściu dla pieszych w Sulechowie. Do wypadku doszło w poniedziałek, 17 lipca, ok. godz. 12, na ul. Armii Krajowej, a wszystko zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu. Na nagraniu widzimy, jak prowadzona przez 43-latka toyota zbliża się do pasów, ale nie zwalnia, gdy wjeżdża na nie 73-latek na wózku. Auto uderza w niepełnosprawnego mężczyznę, który wylatuje ze swojego pojazdu i upada na jezdnię kilka metrów dalej. Mimo że wypadek wyglądał bardzo groźnie, poszkodowanemu nie stało się nic poważnego, a zdarzenie zostało zakwalifikowane przez policję w Sulechowie jako kolizja drogowa.

- Jak tłumaczył policjantom 43-letni kierujący, nie zauważył on znajdującego się już na przejściu, jadącego na wózku inwalidzkim 72-latka (...) Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu w Sulechowie - informuje podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

