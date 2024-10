Wjechał hulajnogą elektryczną prosto w auto! Monitoring pokazał, co stało się na rondzie

Potrącenie 14-latki na osiedlu Pomorskim

Do wypadku doszło we wtorek, 8 października, w rejonie przejścia dla pieszych na osiedlu Pomorskim. 14-latka została potrącona przez kobietę kierującą seatem. Na miejsce wypadku przyjechała zielonogórska drogówka i karetka pogotowia ratunkowego. Dziewczynka w ciężkim stanie została przewieziona do zielonogórskiego szpitala. Lekarze rozpoczęli walkę o uratowanie jej życia.

- Stan 14-latki jest określany jako ciężki - informowała w środę za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury okręgowej.

Poszkodowana dziewczynka zmarła w szpitalu

Niestety kolejnego dnia, w czwartek, 10 października, nadeszły smutne informacje. Pomimo wysiłków lekarzy, nie udało się uratować jej życia.

Obecnie prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie spowodowania śmiertelnego potrącenia 14-latki.

- Ustalamy szczegóły zdarzenia oraz miejsce, w który doszło do potrącenia - tłumaczy prokurator Łukasz Wojtasik z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. - Czy została potrącona na przejściu dla pieszych, czy też po za nim.

