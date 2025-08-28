100-letnia pani Bernadetta zdradza swój sekret długowieczoności! To zaskoczy niejednego

23 sierpnia swoje setne urodziny obchodziła pani Bernadetta Kempiak z Bydgoszczy. Jubilatka, znana z poczucia humoru, zaradności i pogody ducha, otoczona jest miłością rodziny, która podkreśla, że mimo sędziwego wieku wciąż imponuje samodzielnością i energią.

Pani Bernadetta Kempiak, z domu Walkowiak, przyszła na świat 23 sierpnia 1925 roku w Bydgoszczy. Jej życie nie było wolne od trudnych doświadczeń – w czasie II wojny światowej wraz z rodziną została wysiedlona. Po zakończeniu działań wojennych wróciła do rodzinnego miasta, a następnie zamieszkała w Nowej Soli. Tam, wspólnie z mężem, prowadziła kiosk i aktywnie działała w lokalnej społeczności, m.in. pełniąc funkcję ławnika sądowego.

Po śmierci męża w 1987 roku powróciła do Bydgoszczy, gdzie mieszka do dziś. Jak mówią bliscy, pani Bernadetta wiedzie spokojne życie emerytki, ale wciąż zachwyca energią i humorem. Uwielbia czytać obszerne sagi rodzinne, z zapałem rozwiązuje krzyżówki i chętnie wraca do wspomnień z dawnych lat.

Rodzina podkreśla, że to właśnie jej zaradność i uśmiech sprawiają, że z każdym dniem można się od niej uczyć optymizmu. – Babcia potrafi kota ogonem obrócić – mówi z uśmiechem wnuk, przypominając, że w każdej sytuacji znajdowała sposób, aby poradzić sobie z trudnościami.

Dziś, w dniu 100. urodzin, pani Bernadetta cieszy się z obecności najbliższych, którzy świętują ten piękny jubileusz razem z nią. Jej historia to opowieść o odwadze, zaradności i ogromnej sile ducha – wartości, które wciąż przekazuje kolejnym pokoleniom.

