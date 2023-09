11-letnia Julka ze Świecia dostała szansę na nowe życie! Leci na operację do Bostonu

27-latek przywiązał psa do drzewa i zostawił w lesie! Policjanci nie miała dla niego skrupułów

Po narodzinach, rodzice dziewczynki usłyszeli inną diagnozę niż postawioną wcześniej. Julka ma przełożenie wielkich pni tętniczych z inwersją komór, duży ubytek międzykomorowy w sercu i zwężenie odpływu z lewej komory do tętnicy płucnej. To rzadka i złożona wada serca. Do tego wszystkie narządy są odwrócone jak w lustrzanym odbiciu.

- Wiedziałam, że będziemy żyć w cieniu zagrożenia, jakim jest wada serca. Początkowo lekarze chcieli zrobić Julce serca jednokomorowe. Po cewnikowaniu serca, które zrobiono w okolicach drugich urodzin Julci, porzucono jednak ten pomysł - lekarze zakwalifikowali córeczkę tylko do obserwacji - wyjaśnia mama Julki.

Julia marzy o normalnym życiu. Szansą operacja w USA

Dziewczynka ma już 11 lat. Niestety, jej rodzice widzą, że serduszko słabnie i nie daje rady pompować krwi. Dziewczynka bardzo źle toleruje wysiłek fizyczny. Jedyną szansą dla Julki na normalne życie jest wyjazd do USA, gdzie leczy się małe serduszka, którym nikt inny nie daje szans. - Julia została zakwalifikowana do operacji przez z jednego z najwybitniejszych kardiochirurgów na świecie - profesora Pedro J. del Nido. Jest on szefem kardiochirurgii w Boston Children's Hospital - mówi mama 11-latki.

Problem był jeden - koszt operacji, czyli 1,5 mln zł. Rodzice dziewczynki rozpoczęli walkę z czasem, by zdobyć tak ogromne pieniądze. Na początku września 2023 roku, gdy uzbierali już ponad pół mln zł zdarzył się cud!

NFZ zapłaci za operację Julki

- Mamy cudowne wieści! Ze względu na brak możliwości ratunku dla Julki w kraju, walczyliśmy o refundację leczenia przez NFZ. Dziś dostaliśmy odpowiedź pozytywną - NFZ zapłaci za operację double switch w Bostonie! W grudniu lecimy do USA, gdzie lekarze naprawią serduszko naszej córeczki!

Zamykamy zbiórkę, bo w chwili obecnej nie potrzebujemy już wsparcia. Dzięki zbiórce mamy zapewnione środki na przelot do USA, pobyt w trakcie trwającego kilka tygodni leczenia, a także zabezpieczone finanse na wypadek nieprzewidzianych kosztów i komplikacji oraz dalsze leczenie i rehabilitację Julci, która będziemy kontynuować w Polsce.

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie i za to, że mogliśmy liczyć na Państwa otwarte serca, które tak przepięknie potrafią dzielić się dobrem z innymi - napisała mama dziewczynki w mediach społecznościowych.

