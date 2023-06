i Autor: KWP Bydgoszcz

Trwają poszukiwania

13-letni Damian zniknął pod koniec kwietnia w dziwnych okolicznościach! Policja apeluje o pomoc

Policjanci ze Szwederowa prowadzą poszukiwania 13-latka, który wyszedł z Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nie informując nikogo, gdzie się udaje. Do chwili obecnej do niego nie wrócił. Funkcjonariusze ustalają świadków mogących przyczynić się do odnalezienia nastolatka.