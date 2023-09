Roczna Aniusia spłonęła z babcią w pożarze. Dziewczynka miała trafić do domu dziecka. "Gdyby ją zabrali, mogłaby żyć"

Znasz go?

Komisariat Policji Bydgoszcz Wyżyny poszukuje 14-letniej Weroniki Królik, która w niedzielę, 3 września 2023 r. około godziny 14:45 wyszła z domu przy ul. Toruńskiej 145A z koleżanką, by ją odprowadzić i do chwili obecnej do niego nie powróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Rysopis:

wzrost 160 cm,

waga około 45 kg,

szczupła, włosy ciemne długości do łopatek,

nosi okulary korekcyjne,

z wyglądu 16 lat.

W chwili zaginięcia poszukiwana ubrana była w czarną bluzę, czarne spodnie dresowe oraz białe klapki z kolorowym nadrukiem.Osoby znające miejsce pobytu w.w. proszone są o kontakt z KP Bydgoszcz Śródmieście pod numerem telefonu 47-751-15-59 lub 112.

Autor: BCZK.pl/se

