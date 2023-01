Grudziądz. 14-letni Daniel przepadł bez wieści! Policja ujawnia najnowsze ustalenia [AKTUALIZACJA]

Aktualizacja: środa, 19 stycznia godz. 11:30

Policja zakończyła poszukiwania Daniela! Więcej na ten temat piszemy w tym tekście: Policja z Grudziądza przerywa poszukiwania 14-letniego Daniela! Jest przełom w sprawie

Wszystkim osobom, które zaangażowały się w poszukiwania 14-latka, serdecznie dziękujemy!

Przypomnijmy - policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu poszukują Daniela. 14-latek w poniedziałek (16 stycznia) wyszedł z miejsca zamieszkania i do dnia dzisiejszego nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Funkcjonariusze apelują do osób, które widziały zaginionego lub posiadają informację o miejscu jego przebywania o pilny kontakt.

Czytaj: 14-latek wyszedł z domu i przepadł bez wieści! Trwają poszukiwania Daniela z Grudziądza

Matka Daniela odchodzi od zmysłów. Czy chłopak wsiadł do autobusu?

Pani Anna, mama 14-latka opublikowała w mediach społecznościowych informację, o tym, gdzie jej zdaniem może znajdować się Daniel. - Syn prawdopodobnie wsiadł do autobusu kierunek Rzeszów. Do dnia dzisiejszego nie mam z nim kontaktu - czytamy w poście, do którego załączono aktualne zdjęcie chłopaka.

Sonda Czy kiedykolwiek angażowałaś/eś się w poszukiwania osoby zaginionej? TAK NIE