Rozpacz ściska serce

Iga zginęła pod kołami tramwaju! Wzruszający napis na grobie 14-latki. "Widocznie mało jest aniołów w niebie..."

Mariusz Korzus | ago 13:37

Miała 14 lat, mnóstwo planów i marzeń. Chodziła do szkoły sportowej w Bydgoszczy, gdzie grała w koszykówkę. Jej koleżanki z boiska wciąż nie mogą uwierzyć w to, że już nigdy jej nie zobaczą. Teraz przyszło im towarzyszyć Idze w jej ostatniej ziemskiej drodze. Grób nastolatki z Bydgoszczy przykryły białe róże, a policja wciąż bada sprawę. Ostatnio dotarli do nagranie z tragicznego wypadku.