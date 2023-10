15-latka potrącona i wciągnięta pod autobus miejski! Kierowca stracił już prawo jazdy

Strażak Jacek z Bydgoszczy zginął w strasznym wypadku! "Do zobaczenia w niebiańskiej remizie"

15-latka potrącona przez autobus miejski w Bydgoszczy. Wstrząsający widok. "Nie dało się jej wyciągnąć"

Do zdarzenia doszło ok. godz. 20 przy ul. Grudziądzkiej na wysokości Instytutu Pamięci Narodowej. Według ustaleń "Wyborczej", przez ulicę w tym miejscu chciała przejść 15-latka, za którą pół kroku dalej podążała jej matka. Autobus ruszając z przystanku, zmieniał pas ruchu i potrącił nastolatkę, która została dosłownie wciągnięta pod pojazd. Poszkodowana była przytomna, lecz nie można jej było wydostać. Dopiero przybyłe na miejsce służby zdołały uwolnić dziewczynę. Była przytomna i trafiła do bydgoskiego szpitala. Na szczęście nic poważnego jej się nie stało.

Jak dowiedział się "Express Bydgoski", 38-letniemu kierowcy autobusu zatrzymano prawo jazdy. - Sporządzono wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie kierowcy. Do czasu rozprawy ma zatrzymane prawo jazdy - powiedział dziennikarzom mł. asp. Krzysztof Bratz z KMP w Bydgoszczy.

