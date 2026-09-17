15-letnia Marta zaginęła w Bydgoszczy. Telefon milczy, policja pilnie prosi o pomoc

Jak przekazano w komunikacje, w środę, 16 września, około godz. 7:40 Marta opuściła miejsce zamieszkania przy ul. Techników. Jej telefon jest nieaktywny. Policja prosi o pomoc w ustaleniu, gdzie może przebywać nastolatka.

Marta Kuś ma 15 lat, około 170 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Ma ciemne blond włosy oraz niebieskie oczy. W chwili zaginięcia była ubrana w czarną bluzę, szare spodnie EVERLAST oraz czarne buty NIKE SHOX.

Nastolatka miała przy sobie czarny plecak ADIDAS, w którym znajdowały się rzeczy osobiste. Posiadała również telefon komórkowy, jednak obecnie urządzenie jest nieaktywne.

Komisariat Policji Bydgoszcz Wyżyny prowadzi poszukiwania 15-latki. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu Marty.

Każda informacja może być cenna. Osoby, które wiedzą, gdzie przebywa 15-latka, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Wyżyny pod numerami 47 751 15 59 lub 47 751 15 60. Można również zadzwonić pod numer alarmowy 112.