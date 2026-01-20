16-letnia Klaudia zniknęła bez śladu! Policja zwraca uwagę na charakterystyczny tatuaż

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało komunikat dotyczący zaginięcia nieletniej mieszkanki miasta. Poszukiwana jest 16-letnia Klaudia Karpińska, która 16 stycznia 2026 roku około godziny 22.00 wyszła z miejsca zamieszkania na terenie Bydgoszczy i od tamtej pory nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się z bliskimi. Sprawą zajmuje się Komisariat Policji Bydgoszcz Śródmieście.

Zaginięcie nastolatki wzbudza poważny niepokój, ponieważ od chwili jej wyjścia nie ma żadnych informacji, które mogłyby wskazywać, gdzie obecnie przebywa. Policjanci prowadzą czynności poszukiwawcze i sprawdzają wszystkie możliwe tropy, jednocześnie licząc na wsparcie mieszkańców.

Z przekazanych informacji wynika, że Klaudia ma około 165 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma czarne włosy oraz niebieskie oczy. Wśród znaków szczególnych wymieniany jest pieprzyk nad wargą oraz bardzo charakterystyczny tatuaż z imieniem „Agnieszka” znajdujący się na lewym przedramieniu. To właśnie ten detal może okazać się kluczowy przy jej rozpoznaniu.

W chwili zaginięcia 16-latka ubrana była w czarną kurtkę z kapturem, czarną bluzę z kapturem oraz siwe spodnie dresowe. Miała na sobie brązowe zimowe buty ozdobione cekinami. Przy sobie posiadała legitymację szkolną, co również może pomóc w jej identyfikacji.

Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć dziewczynę lub mają jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu, o niezwłoczny kontakt z policją. Każda, nawet pozornie błaha informacja, może mieć ogromne znaczenie i pomóc w szybkim odnalezieniu nastolatki.

Osoby posiadające informacje proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Bydgoszcz Śródmieście pod numerami telefonu 47 751 11 59, 47 751 11 60 lub pod numerem alarmowym 112. Policja zapewnia, że każda przekazana informacja zostanie dokładnie sprawdzona.