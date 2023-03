Zadzwonił na policję, by uratować życie człowiekowi. Przy okazji go „wkopał”!

Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek (5/6 marca 2023 r.) w Szubinie (woj. kujawsko-pomorskie). Na jednej z dróg dojazdowych "popisał się" 18-letni mężczyzna. - Kierowca forda nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego utracił panowanie nad autem i uderzył w barierę zamontowaną przy trasie. Wygląd mężczyzny ewidentnie wskazywał, że jest on kompletnie pijany, co potwierdził alkomat, który wykazał w organizmie 18-latka aż 2,7 promila alkoholu - informuje nas kom. Justyna Andrzejewska z KPP Nakło nad Notecią.

Kujawsko-pomorskie. Pijany jak smok 18-latek spowodował kolizję

Kolizja po pijaku to nie wszystko. Szubińscy policjanci ujawnili, że mężczyzna nie miał prawa wsiadać za kółko, ponieważ... nie ma prawa jazdy. Teraz grozi mu nawet bezwzględne więzienie.

- Mieszkaniec szubińskiej gminy trzeźwiał pod opieką rodziny. Niebawem kryminalni przedstawią mu zarzuty za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grożą 2 lata pozbawienia wolności. 18-latek poniesie też odpowiedzialność za prowadzenie forda bez wymaganych uprawnień - podsumowała komisarz Andrzejewska, oficer prasowy KPP Nakło nad Notecią.

