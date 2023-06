19-latek gnał przez Bydgoszcz jak szalony! Policjanci przecierali oczy ze zdumienia

Policjanci z bydgoskiego ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierowcę audi a6, który przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym.

- Sytuacja miała miejsce we wtorek (13.06.2023) o godzinie 22:50 na ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Przeprowadzony przez policjantów pomiar prędkości wykazał, że 19-letni mieszkaniec gminy Nowa Wieś Wielka pędził 127 km/h w miejscu, gdzie dopuszczalne było 50 km/h - wyjaśnia rzecznik KWP w Bydgoszczy.

Zobacz także: Gigantyczny mandat dla kierowcy mercedesa w Bydgoszczy! Policjanci nie mieli wyjścia

Podczas rozmowy z policjantami młody kierowca negował swoje sprawstwo. Na nic się to zdało. Dodatkowo, po sprawdzeniu jego danych personalnych w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że mężczyzna nie pierwszy raz został zatrzymany do kontroli drogowej w związku z popełnionym wykroczeniem dotyczącym jazdy z niedozwoloną prędkością.

19-latek, w niespełna dwa lata od uzyskania uprawnień do kierowania, czterokrotnie popełnił wykroczenia polegające na przekroczeniu prędkości, w tym raz o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. W przeszłości miał już zatrzymane prawo jazdy na trzy miesiące oraz został skierowany na egzamin z uwagi na przekroczenie liczby punktów karnych.

W związku z popełnionym wykroczeniem i podejściem mężczyzny do sytuacji, policjanci sporządzili dokumentację do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Ten oceniając postępowanie młodego kierowcy podejmie decyzję co do kary. 19-latek stracił również prawo jazdy.

Sonda Jak w skali od 1 do 5 oceniasz pracę bydgoskiej policji? 5 - Bardzo dobrze 4 - Dobrze 3 - Średnio 2 - Źle 1 - Bardzo źle