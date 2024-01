Straszne!

19-letni Olek zmarł po pościgu policyjnym. Prokuratura ujawnia nowe informacje

eitor | korz 12:35 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

19-letni Aleksander był w Grudziądzu lubiany. Jego znajomi do tej pory nie mogą uwierzyć w to, co stało się w miniony czwartek (4 stycznia 2024) na terenie miasta. Młodego mężczyznę ścigali policjanci. Olek próbował przeskoczyć przez płot. Wtedy doszło do wypadku. 19-latek nie przeżył. Wyniki sekcji zwłok nie zostawiają wątpliwości.