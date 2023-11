19-letnia Karolina przepadła bez śladu. Zostawiła po sobie list. Trwają poszukiwania

Wypadek na S5. Uderzył w niego kierowca ciężarówki, ale to poszkodowany trafi przed sąd

Bydgoszcz. Zaginęła 19-letnia Karolina Sikora

Od 6 listopada trwają poszukiwania 19-letniej Karoliny Sikory, której zaginięcie zgłosiła rodzina. Młoda kobieta tego dnia, około godz. 14, wyszła z miejsca zamieszkania przy ul. Bortnowskiego w Bydgoszczy i nie powróciła. Nie skontaktowała się również z rodziną. Sytuacja jest niezwykle poważna, ponieważ jak udało nam się ustalić, przed wyjściem z domu 19-latka zostawiła list.

Natychmiast rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania bydgoszczanki. Policjanci do działań poszukiwawczych wykorzystywali policyjne drony, łodzie motorowe oraz specjalistyczne psy służbowe. W piątek, 24 listopada, mundurowi po raz kolejny przeczesywali tereny nadwiślańskie. - Do działań został zaangażowany policyjny pies służbowy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, który wyspecjalizowany jest do poszukiwania osób znajdujących się pod wodą. W akcję włączyli się także funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, którzy dronami lustrowali okolicę – przekazała bydgoska policja.

Niestety, 19-latki nadal nie udało się odnaleźć.

Rysopis zaginionej Karoliny Sikory

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o pomoc w poszukiwaniach i podają rysopis zaginionej dziewczyny.

wzrost: 167 cm

waga: około 70 kg

budowa ciała: szczupła

włosy: długie do pasa koloru blond z jasnymi pasemkami

oczy: niebieskie

nos: prosty

znaki szczególne: tatuaż na lewym ramieniu – serce otoczone cierniami oraz na lewej ręce przy małym palcu tatuaż o nieregularnym kształcie

W chwili zaginięcia Karolina ubrana była w spodnie koloru czarnego, czarną kurtkę do pasa oraz czarne sportowe buty z białymi podeszwami.

- Ktokolwiek jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji mogących mieć związek z tą sprawą proszony jest o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz - Fordon przy ulicy Wyzwolenia 122 w Bydgoszczy lub telefoniczny pod nr tel. 47 751 58 59 albo na numer alarmowy 112 - apeluje policja.