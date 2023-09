Chcieli go uspokoić

3-letni Kubuś nie żyje, bo przeszkadzał w seksie matce i jej kochankowi?! Dramat w bydgoskim hotelu

Mariusz Korzus | ago 9:19

Katarzyna F. (31 l.), przyjechała do Bydgoszczy z 3-letnim synem Jakubem. Ojcu Kubusia powiedziała, że jedzie z nim do Centrum Onkologii. Tak naprawdę przyjechała do swojego kochanka, Daniela B. Mały Kubuś, jakby przeczuwając niecne plany swojej mamusi, zaczął głośno płakał w nocy. Kochankowie wiele nie myśląc postanowili go uspokoić, podając mu relanium. Niestety, późniejszy obrót spraw jest wstrząsający. Chłopczyk zapadł w śpiączkę i po tygodniu zmarł. Prokuratura chciała za to posłać do więzienia mamę Kubusia i jej kochanka. Sprawa obecnie od dwóch lat toczy się przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku.