rodzinny dramat

41-latka zginęła w płomieniach! Przeżył jej mąż i dwójka synów. Sprawą zajęła się policja [ZDJĘCIA]

ago 15:59

Wracamy do tragedii, która rozegrała się w powiecie bydgoskim. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności w celu wyjaśnienia okoliczności pożaru, do którego doszło w Murowańcu. W skutek tego zdarzenia zginęła 41-letnia kobieta, a jej mąż oraz dwaj synowie zostali przewiezieni do szpitali.