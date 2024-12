Tak wygląda teraz dom bydgoskich Griswoldów! Zdobi go prawie 250 tys. światełek [ZDJĘCIA]

Autobusy znów jeżdżą mostem Bernardyńskim w Bydgoszczy. To na dobry początek

Przypomnijmy, w drugiej połowie września podczas rutynowego przeglądu przeprawy wykryto uszkodzenie jednego z przegubów. 19 października na moście Bernardyńskim wstrzymany został ruch autobusowy, a po obu stronach przeprawy wykonano tymczasowe przejazdy. Linie kończące swój kurs na placu Kościeleckich przejeżdżały przez tzw. zawrotkę na wysokości hotelu Holiday Inn.

Zobacz: Awaria mostu Bernardyńskiego w Bydgoszczy! Będą utrudnienia dla kierowców

W poniedziałek, 16 grudnia drogowcy przywrócili normalne funkcjonowanie komunikacji publicznej autobusowej oraz ruch kołowy na całym przekroju jezdni zachodniej (dwa pasy ruchu) w kierunku ronda Bernardyńskiego oraz jeden pas na jezdni wschodniej w kierunku ronda Jagiellonów.

Równocześnie trwają prace naprawcze na połówce jezdni wschodniej. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zakończenie prac możliwe jest w ciągu kilku dni.

- W związku z utrzymującymi się dodatnimi temperaturami, zakończenie tych prac będzie możliwe nie do końca grudnia br., a prawdopodobnie jeszcze przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia - czytamy w komunikacie ZDMiKP.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych, najpóźniej w poniedziałek, 23 grudnia, oddany do ruchu ma zostać cały przekrój mostu, a więc po dwa pasy jezdni wschodniej i zachodniej.

Do końca stycznia 2025 roku mają potrwać prace naprawcze pod obiektem przy przyczółkach. Pomimo wprowadzonych wzmocnień na całym moście Bernardyńskim nadal będzie obowiązywał zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych. Naprawa obiektu pozwoli na użytkowanie go jeszcze przez kilka lat, ale rozbiórka przeprawy i budowa nowego mostu jest nieunikniona. Na początku 2025 roku zlecona zostanie ekspertyza, która da odpowiedź, jak długo możliwe będzie korzystanie z obiektu. Mówi się o przedziale czasowym od 5 do 10 lat.