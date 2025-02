Bez skrupułów! Okradli kościół w biały dzień. Grozi im 10 lat więzienia

wracamy do tematu!

Do zdarzenia doszło w jednym z mogileńskich kościołów, w przerwie między mszami. Sprawcy, korzystając z momentu, gdy świątynia była pusta, weszli do środka i podeszli do skarbony przeznaczonej na datki wiernych. Następnie wyłamali jej zamek i zabrali znajdujące się w niej monety o łącznej wartości około 1000 złotych.

Ich zachowanie nie umknęło jednak uwadze osób odwiedzających kościół. Dzięki szybkiemu działaniu funkcjonariuszy sprawcy zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia.

Mężczyźni trafili do policyjnej celi, a po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Prokuratura zdecydowała o objęciu ich policyjnym dozorem, co oznacza, że będą musieli regularnie zgłaszać się na komisariat.

Mimo że łupem złodziei padły monety, to ich czyn traktowany jest jako przestępstwo z kategorii włamania, co znacząco podnosi wymiar możliwej kary. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za ten czyn grozi im nawet 10 lat więzienia.

