Kryzys a bezpieczeństwo zwierząt domowych i gospodarskich. O czym powinni pamiętać opiekunowie?

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-09-20 2:25

W obliczu rosnących zagrożeń – od wojny za wschodnią granicą po ekstremalne zjawiska pogodowe – rząd opublikował „Poradnik bezpieczeństwa”, w którym znalazły się wskazówki także dla właścicieli zwierząt. To oni ponoszą odpowiedzialność za swoich pupili podczas nagłych ewakuacji. Teksty z Wielkiego Poradnika Bezpieczeństwa znajdziecie również w codziennych wydaniach "Super Expressu" od poniedziałku do soboty (od 22 do 27 września). A Ministerstwo Obrony Narodowej objęło naszą akcję patronatem.

Kryzys a bezpieczeństwo zwierząt domowych i gospodarskich. O czym powinni pamiętać opiekunowie?

i

Autor: Pexels.com
Super Express Google News

Sytuacje kryzysowe wymagają szybkiej reakcji i odpowiedniego przygotowania – nie tylko dla nas samych, ale także dla zwierząt, które pozostają pod naszą opieką. W „Poradniku bezpieczeństwa” przygotowanym przez Rząd RP znalazły się praktyczne porady zarówno dla właścicieli zwierząt domowych, jak i osób zajmujących się hodowlą zwierząt gospodarskich.

Poradnik bezpieczeństwa: zwierzęta

W przypadku pupili domowych kluczowe jest, aby w jednym miejscu przechowywać dokumentację zdrowotną zwierzęcia, potwierdzenia szczepień i informacje o stosowanych lekach. Należy mieć pod ręką transporter, kaganiec, smycz czy szelki oraz przygotować zapas karmy, wody pitnej i leków na kilka dni. Ważnym elementem jest też czipowanie i rejestracja zwierzęcia w ogólnodostępnej bazie, a także umieszczenie na obroży danych kontaktowych właściciela.

W przypadku zwierząt gospodarskich właściciel powinien zadbać o minimum 14-dniowy zapas paszy i wody – w tym celu warto zainstalować zbiorniki na deszczówkę. Istotne jest również wzmocnienie budynków gospodarskich i ogrodzeń, oznakowanie zwierząt oraz przygotowanie ich do transportu, gdy tylko pojawi się nakaz ewakuacji. Jeśli wywiezienie zwierząt nie będzie możliwe, konieczne jest poinformowanie służb ratowniczych o ich pozostawieniu.

Poradnik bezpieczeństwa GOV.PL
54 zdjęcia

Polecany artykuł:

Gdzie są schrony w Bydgoszczy? Te miejsca mają dać bezpieczeństwo w czasie wojny

To bardzo dobrze, że poradnik uwzględnia również zwierzęta. Dla wielu rodzin to ich pełnoprawni członkowie, dlatego w sytuacji kryzysowej nie można o nich zapominać. Z mojego doświadczenia dodałabym jeszcze, że warto mieć przygotowaną listę kontaktów do lokalnych weterynarzy, schronisk, a nawet organizacji prozwierzęcych, które w razie potrzeby mogą udzielić wsparcia. Czasem wystarczy szybka konsultacja telefoniczna, by pomóc pupilowi, który źle znosi stres albo wymaga doraźnej opieki – wyjaśnia Marta Nowakowska, technik weterynarii w jednej z bydgoskich klinik i dodaje, że zwierzęta bardzo silnie reagują na emocje opiekunów i same mogą przeżywać ogromny stres.

W czasie ewakuacji potrafią być zdezorientowane, przestraszone, a nawet agresywne. – Właśnie dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiedniego transportera, kagańca czy szelek. Warto również zawczasu ćwiczyć z pupilem krótkie podróże i zamykanie w klatce, tak aby w sytuacji kryzysowej nie był to dla niego dodatkowy szok. Zdarza się, że zwierzę, które nigdy nie było przewożone, w panice próbuje się uwolnić i wtedy cała procedura ewakuacyjna staje się jeszcze trudniejsza – mówi Nowakowska.

Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest też przygotowanie „awaryjnej torby” dla zwierzęcia. Powinny się w niej znaleźć podstawowe leki, dokumentacja medyczna, miska, zapas karmy i wody, a także ulubiona zabawka czy kocyk. Takie drobne szczegóły mogą mieć ogromne znaczenie, gdy nagle trzeba opuścić dom – podkreśla ekspertka.

Dodajmy, że teksty z Wielkiego Superporadnika Bezpieczeństwa znajdziesz również w codziennych wydaniach "Super Expressu" od poniedziałku do soboty (od 22 do 27 września). 

Władysław Kosiniak-Kamysz o bezpieczeństwie przed spotkaniem "Grupy E5"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Poradnik Bezpieczeństwa