Kryzys a bezpieczeństwo zwierząt domowych i gospodarskich. O czym powinni pamiętać opiekunowie?

Sytuacje kryzysowe wymagają szybkiej reakcji i odpowiedniego przygotowania – nie tylko dla nas samych, ale także dla zwierząt, które pozostają pod naszą opieką. W „Poradniku bezpieczeństwa” przygotowanym przez Rząd RP znalazły się praktyczne porady zarówno dla właścicieli zwierząt domowych, jak i osób zajmujących się hodowlą zwierząt gospodarskich.

Poradnik bezpieczeństwa: zwierzęta

W przypadku pupili domowych kluczowe jest, aby w jednym miejscu przechowywać dokumentację zdrowotną zwierzęcia, potwierdzenia szczepień i informacje o stosowanych lekach. Należy mieć pod ręką transporter, kaganiec, smycz czy szelki oraz przygotować zapas karmy, wody pitnej i leków na kilka dni. Ważnym elementem jest też czipowanie i rejestracja zwierzęcia w ogólnodostępnej bazie, a także umieszczenie na obroży danych kontaktowych właściciela.

W przypadku zwierząt gospodarskich właściciel powinien zadbać o minimum 14-dniowy zapas paszy i wody – w tym celu warto zainstalować zbiorniki na deszczówkę. Istotne jest również wzmocnienie budynków gospodarskich i ogrodzeń, oznakowanie zwierząt oraz przygotowanie ich do transportu, gdy tylko pojawi się nakaz ewakuacji. Jeśli wywiezienie zwierząt nie będzie możliwe, konieczne jest poinformowanie służb ratowniczych o ich pozostawieniu.

– To bardzo dobrze, że poradnik uwzględnia również zwierzęta. Dla wielu rodzin to ich pełnoprawni członkowie, dlatego w sytuacji kryzysowej nie można o nich zapominać. Z mojego doświadczenia dodałabym jeszcze, że warto mieć przygotowaną listę kontaktów do lokalnych weterynarzy, schronisk, a nawet organizacji prozwierzęcych, które w razie potrzeby mogą udzielić wsparcia. Czasem wystarczy szybka konsultacja telefoniczna, by pomóc pupilowi, który źle znosi stres albo wymaga doraźnej opieki – wyjaśnia Marta Nowakowska, technik weterynarii w jednej z bydgoskich klinik i dodaje, że zwierzęta bardzo silnie reagują na emocje opiekunów i same mogą przeżywać ogromny stres.

W czasie ewakuacji potrafią być zdezorientowane, przestraszone, a nawet agresywne. – Właśnie dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiedniego transportera, kagańca czy szelek. Warto również zawczasu ćwiczyć z pupilem krótkie podróże i zamykanie w klatce, tak aby w sytuacji kryzysowej nie był to dla niego dodatkowy szok. Zdarza się, że zwierzę, które nigdy nie było przewożone, w panice próbuje się uwolnić i wtedy cała procedura ewakuacyjna staje się jeszcze trudniejsza – mówi Nowakowska.

– Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest też przygotowanie „awaryjnej torby” dla zwierzęcia. Powinny się w niej znaleźć podstawowe leki, dokumentacja medyczna, miska, zapas karmy i wody, a także ulubiona zabawka czy kocyk. Takie drobne szczegóły mogą mieć ogromne znaczenie, gdy nagle trzeba opuścić dom – podkreśla ekspertka.

Dodajmy, że teksty z Wielkiego Superporadnika Bezpieczeństwa znajdziesz również w codziennych wydaniach "Super Expressu" od poniedziałku do soboty (od 22 do 27 września).